Arnold Schwarzenegger torna in classe nelle vesti di un professore... supereroe

Advertising

Muscoli_info : RT @GianlucaOdinson: Terminator: perchè tutti i T800 sono identici ad Arnold Schwarzenegger? - GianlucaOdinson : Terminator: perchè tutti i T800 sono identici ad Arnold Schwarzenegger? - Muscoli_info : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Arnold Schwarzenegger: il figlio rivela una delle abitudini più “fastidiose” dell’attore - cinemaniaco_fb : ?????????????? Arnold Schwarzenegger: il figlio rivela una delle abitudini più “fastidiose” dell’attore… - Muscoli_info : RT @BestMovieItalia: Arnold Schwarzenegger: il figlio rivela una delle abitudini più “fastidiose” dell’attore - -

Ultime Notizie dalla rete : Arnold Schwarzenegger

TGCOM

Da bodybuilder a star di action movie, passando per la poltrona di governatore. E adessotorna in classe e si trasforma in un insegnante d'asilo che educa la nuova generazione di futuri supereroi. Il poliedrico attore è infattiArmstrong , ex supereroe, ovvero ...Matthew McConaughey pronto a candidarsi in politica ? L'attore statunitense potrebbe seriamente fare lo stesso percorso di Ronald Reagan,e Donald Trump, che dal mondo dello spettacolo sono approdati ad una carriera istituzionale. Leggi anche > Da oltre un mese, la questione dell'attore è di stretta attualità: lo ...Da bodybuilder a star di action movie, passando per la poltrona di governatore. E adesso Arnold Schwarzenegger torna in classe e si trasforma in un insegnante d'asilo che educa la nuova generazione di ...Forse per arrivare alla Casa Bianca è ancora presto, ma pare che molti cittadini texani vorrebbero il celebre attore come Governatore del Texas. In attesa delle presidenziali?