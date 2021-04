Amici 20 | Martina torna sul rapporto con Aka7even | “Mi manca”

(Di martedì 20 aprile 2021) L’ultimo serale di20 ha visto l’uscita didal talent: la ballerina dopo essereta a casa ha parlato del suoconCominciano ad essere sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Pubblicato il 20 - 04 - 2021 alle ore 12:48. Ultima modifica il 20 - 04 - 2021 alle ore 12:48 /Il giudice di Amici è stato criticato ancora per alcune sue osservazioni . In particolare la vicenda ha riguardato la sua posizione sulla concorrente, uscita dal format nell'ultimo serale. L'ultimo serale di Amici 20 ha visto l'uscita di Martina dal talent: la ballerina dopo essere tornata a casa ha parlato del suo rapporto con Aka7even ...