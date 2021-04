Alice Ceresa, scrivere distillando dall’altrove (Di mercoledì 21 aprile 2021) «L’unica società letteraria che amo e che frequento è quella dei libri»: lo scrive Alice Ceresa a Maja Beutler in una lettera del gennaio 1988, riportata interamente nel numero 49 della rivista dell’Archivio svizzero di letteratura, Quarto, a lei dedicato che ospita numerosi interventi – in lingua italiana e tedesca – oltre che documenti autografi e materiale fotografico. Il volume, prezioso e curato in ogni particolare, sarà presentato da Francesco Fiorentino (Università di Roma Tre) e Annetta Ganzoni (Archivio svizzero … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 aprile 2021) «L’unica società letteraria che amo e che frequento è quella dei libri»: lo scrivea Maja Beutler in una lettera del gennaio 1988, riportata interamente nel numero 49 della rivista dell’Archivio svizzero di letteratura, Quarto, a lei dedicato che ospita numerosi interventi – in lingua italiana e tedesca – oltre che documenti autografi e materiale fotografico. Il volume, prezioso e curato in ogni particolare, sarà presentato da Francesco Fiorentino (Università di Roma Tre) e Annetta Ganzoni (Archivio svizzero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

laregione : Online, da Roma, un incontro su Alice Ceresa - CHNatbib : RT @ambasciatasvizz: Alla scoperta di Alice Ceresa! Annetta Ganzoni, dell’Archivio svizzero di letteratura @bibnatch ci porta in un viaggi… - tatcriv : RT @ambasciatasvizz: Alla scoperta di Alice Ceresa! La professoressa Tatiana Crivelli del Romanisches Seminar dell’@UZH_ch racconta la vit… - ambasciatasvizz : Alla scoperta di Alice Ceresa! Annetta Ganzoni, dell’Archivio svizzero di letteratura @bibnatch ci porta in un via… - AnnaMattei : RT @ambasciatasvizz: Seguiteci per scoprire e conoscere da vicino la scrittrice ticinese Alice Ceresa. La sua opera, sulle donne, i loro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Alice Ceresa Verso il Festival Femminista, RE/SISTER! ... e Antonello Saiz, della libreria Diari di Bordo, incontreranno, in diretta online, Tatiana Crivelli, curatrice del 'Piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile' di Alice Ceresa. ...

Verso il Festival femminista di Parma ... e Antonello Saiz, della libreria Diari di Bordo, incontreranno, in diretta online, Tatiana Crivelli, curatrice del 'Piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile' di Alice Ceresa. Riferimenti: www.

Online, da Roma, un incontro su Alice Ceresa Giovedì 22 aprile alle 15.30, l'Istituto Svizzero ospita un incontro internazionale dedicato a una scrittrice che ha consacrato la sua opera alle donne.

