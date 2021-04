Superlega | Spadafora | “I ricchi pieni di debiti cercano di diventare ancora più ricchi”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Il dibattito di queste ore sullaè pieno di ipocrisia. Vale per il calcio ciò che vale per molti altri campi: i– anche sedidistra, come ha scritto il Corriere della sera, e infatti la borsa risponde in modo positivo”. L’ex ministro dello sport, Vincenzo, esprime il suo dissenso nei confronti della creazione di unatra i più forti club europei in contrasto all’Uefa: “Se qualcuno si stupisce significa che non ha seguito le vicende degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Che oggi tutti gridino al tradimento dei valori dello sport o urlino che il calcio è dei tifosi, che in realtà sono visti come bancomat dalle società, fa un ...

