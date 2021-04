SuperLega, la UEFA rilancia: in arrivo un finanziamento da 6 miliardi? (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo alcune voci, la UEFA starebbe trattando un finanziamento da sei miliardi di euro per supportare la nuova CL e bloccare la SuperLega Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo alcune voci, lastarebbe trattando unda seidi euro per supportare la nuova CL e bloccare la

riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - paolo_frediani : Io non sono assolutamente d'accordo con #SuperLega ma far passare adesso #UEFA #FIFA come verginelle dopo tutte le… - stirone99 : RT @angelomangiante: Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squadr… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega UEFA Superlega, Euro2020 senza big: come cambierebbero le Nazionali La Uefa minaccia di escludere i calciatori dei club della Superlega dai tornei delle Nazionali: come cambierebbe Euro2020 La dichiarazione di 'guerra' è arrivata ieri sera a mezzanotte: il comunicato che ...

Ceferin: 'Agnelli, mai visto uno mentire così'. JPMorgan: 'Finanziamo noi'. Draghi contrario SERIE A E LEGA CON L'UEFA Scoppia la guerra del calcio, 12 club 'scissionisti' verso la Superlega europea. L'Uefa: 'Punizioni esemplari' Bayern Monaco e Borussia Dortmund: "Noi nettamente contrari" ...

Superlega europea: cos'è e perché nasce LA NAZIONE SuperLega: cos’è, format, organizzazione, regole, guadagni, data inizio e club partecipanti No del PSG di Al-Khelaifi, membro del board UEFA, così come le due tedesche Bayern e Dortmund, che hanno rinunciato alla partecipazione. SuperLega: la risposta UEFA, FIFA e ECA Il calcio, dunque, si ...

Agnelli via dall’ECA: scelto il possibile sostituto. Gli scenari ECA Rummenigge in pole per sostituire Agnelli nel comitato esecutivo UEFA. Gli scenari porterebbero al dirigente Bayern come profilo ideale. Superlega, atto I. La nuova competizione sta mettendo in ...

