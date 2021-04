Superlega, Boniek: “Queste grandi società non riescono a vincere contro la piccola Atalanta” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Inutile rinchiudere le migliori squadre d’Europa in una loro lega se poi alcune di Queste non riescono a vincere neanche contro la piccola Atalanta”. E’ questa la bordata indirizzata da Zbigniew Boniek ai microfoni di Sky Sport all’indirizzo – con tutta probabilità – della Juventus, che appena poche ore fa ha perso in casa dell’Atalanta, in seguito alla creazione della Superlega da parte di dodici società europee. Tra Queste anche il Milan, che quest’anno ha perso per 0-3 contro la Dea, al momento terza in campionato e non inclusa nel progetto, e l’Inter, che all’andata a Bergamo ha pareggiato, vincendo poi al ritorno. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Inutile rinchiudere le migliori squadre d’Europa in una loro lega se poi alcune dinonneanchela”. E’ questa la bordata indirizzata da Zbigniewai microfoni di Sky Sport all’indirizzo – con tutta probabilità – della Juventus, che appena poche ore fa ha perso in casa dell’, in seguito alla creazione dellada parte di dodicieuropee. Traanche il Milan, che quest’anno ha perso per 0-3la Dea, al momento terza in campionato e non inclusa nel progetto, e l’Inter, che all’andata a Bergamo ha pareggiato, vincendo poi al ritorno. SportFace.

