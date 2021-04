Roma, grandine a primavera: la città imbiancata dal ghiaccio (Di lunedì 19 aprile 2021) Un violento nubifragio, che si è subito trasformato in una forte grandinata fuori stagione, ha imbiancato le strade e i tetti di Roma nel primo pomeriggio. Accompagnata da forti tuoni, la grandine ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) Un violento nubifragio, che si è subito trasformato in una forte grandinata fuori stagione, ha imbiancato le strade e i tetti dinel primo pomeriggio. Accompagnata da forti tuoni, laha ...

OffEdit : RT @Roma_Amore_Mio: Roma????19/04/2021.. Incredibile .. per il mese di aprile .. ... La grandine è caduta su Roma proprio ora - ErikaRubio50 : RT @pieroomega: No, non è neve...è grandine. #Roma, ora! - Claudio29032 : RT @pieroomega: No, non è neve...è grandine. #Roma, ora! - ElioLannutti : RT @pieroomega: No, non è neve...è grandine. #Roma, ora! - Agnese73186871 : RT @danielecina: Buon Natale anche a te e famiglia! #grandine #roma #19aprile -

Maltempo, a Roma allerta meteo: violento temporale e forte grandinata imbiancano le strade Un violento nubifragio , che si è subito trasformato in una forte grandinata fuori stagione, ha imbiancato le strade e i tetti di Roma nel primo pomeriggio . Accompagnata da forti tuoni , la grandine ha costretto automobilisti e conducenti di motorini a fermarsi e a ripararsi . In diversi quartieri della Capitale strade e ...

