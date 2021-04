Recovery: in corso incontro Draghi-Fdi (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi l’incontro sul Recovery plan tra il premier Mario Draghi e la delegazione di Fdi capitanata da Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – E’ ina Palazzo Chigi l’sulplan tra il premier Marioe la delegazione di Fdi capitanata da Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: in corso incontro Draghi-Fdi... - ndr_lgl : @DM_Deluca Ma perché nessuno dice mai una parola sul lavoro in corso per il Recovery Fund? Non si sa nulla. - TV7Benevento : Recovery: in corso incontro Draghi con delegazione M5S... - Achabspa : Achab presenta una nuova soluzione per il mercato #MSP italiano, arriva #Axcient x360Recover Direct-to-Cloud:… - guado77 : @Black300Joe @def87_v @giuslit 36 'puliti' I fondi destinati a finanziare progetti che rischierebbero di restare fu… -