Ptpr | Cangemi | piano confuso che non tutela territori

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Ilproposto dalla giunta Zingaretti e’, incapace di rispondere alle esigenze dei, delle amministrazioni, e degli operatori economici. Stiamo parlando di un provvedimento, arrivato in ritardo dopo la bocciatura del precedente testo proposto sempre dalla sinistra, che rappresenta una fondamentale occasione di sviluppo per la Regione.” “Gia’ piu’ volte abbiamo sollecitato un cambio di passo e di atteggiamento. Invece, al posto di confronto e condivisione, registriamo anche la poca disponibilita’ della maggioranza alla discussione in Aula. Al Lazio serve sviluppo e crescita, non ulteriori prese di posizione confuse che aggiungerebbero criticita’ alle tante gia’ prodotte grazie alle ‘scelte’ di Zingaretti”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele ...

Paolo Gianlorenzo

