Pierpaolo Pretelli e il piccolo Leo a Domenica Live | la reazione di Ariadna

(Di lunedì 19 aprile 2021)ha scatenato non poche polemiche dopo la comparsa ainsieme al figlio Leo. La risposta dell’exè stato l’ospite di punta di Barbara… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su Blog.it.

Advertising

domenicalive : Pierpaolo Pretelli ha presentato il piccolo Leonardo a Giulia Salemi. Vediamo la sua sorpresa a #DomenicaLive - domenicalive : Fanno il loro ingresso nello studio di #DomenicaLive Pierpaolo Pretelli e il suo piccolo Leonardo ?? - domenicalive : Una #cabinagold piena d’amore con Pierpaolo Pretelli e il piccolo Leonardo a #DomenicaLive! ?? - blogtivvu : Ariadna Romero commenta l’ospitata di Pierpaolo Pretelli con il figlio Leonardo: ecco cosa ha detto… - Mestanaccount1 : RT @Whoopsee_it: Pierpaolo Pretelli: family first! #whoopsee #pierpaolopretelli -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Leggi anche Giulia Salemi enel cast di Temptation Island? Per quanto riguarda una sua possibile partecipazione con Simone Gianlorenzi a Temptation Island , Stefania ha dichiarato: ...Ieri pomeriggio nel corso di Domenica Liveha portato in studio il piccolo Leonardo , figlio che ha avuto dalla modella Ariadna Romero che ha voluto commentare l'ospitata del suo ex compagno dopo aver condiviso un pensiero ...Pierpaolo è stato ospite di Barbara D'Urso con il figlio Leonardo La cubana spiega perchè ha dato il suo assenso nonostante la divergenza di veduta Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli faticano a trova ...Ariadna Romero commenta l’ospitata di Pierpaolo Pretelli con il figlio Leonardo a Domenica Live: ecco cosa ha detto la modella.