Netanyahu, accordo con Pfizer per milioni dosi nel 2022 (Di lunedì 19 aprile 2021) Israele ha firmato con Pfizer un accordo per l'acquisto di milioni di dosi di vaccino per l'anno 2022. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che è stata inoltre concordata un'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Israele ha firmato conunper l'acquisto dididi vaccino per l'anno. Lo ha annunciato il premier Benyaminaggiungendo che è stata inoltre concordata un'...

Advertising

fabbri333 : Netanyahu, accordo con Pfizer per milioni dosi nel 2022 - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Netanyahu, accordo con Pfizer per milioni dosi nel 2022: 'Israele continuerà a guidare la lotta al Covid, basta loc… - giornaleradiofm : Netanyahu, accordo con Pfizer per milioni dosi nel 2022: (ANSA) - TEL AVIV, 19 APR - Israele ha firmato con Pfizer… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Netanyahu: 'Accordo con Pfizer per milioni di dosi di vaccino' #israele - iconanews : Netanyahu, accordo con Pfizer per milioni dosi nel 2022 -