Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Ubaldo fuori controllo: "Il wurstel non mi piace". Lei: "E la patata?"

L'Isola dei doppi sensi e gaffe Senza ombra di dubbio la 15esima edizione de L'Isola dei Famosi verrà ricordata non solo per essere andata in onda in piena pandemia, ma anche per le numerose gaffe e doppi sensi. Ad esempio, nel nono appuntamento trasmesso giovedì sera la padrona di casa Ilary Blasi è stata al centro dell'attenzione.

