Donna uccisa ad Aosta | sparito telefono vittima

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sono spariti tutti gli apparecchi elettronici di Elena Serban Raluca, di 32 anni, ladi origine romena che è statasabato scorso in un appartamento di. Come riferiscono gli ...

Sono spariti tutti gli apparecchi elettronici di Elena Serban Raluca, di 32 anni, ladi origine romena che è statasabato scorso in un appartamento di Aosta. Come riferiscono gli inquirenti, è probabile che l'assassino abbia preso tablet e telefono della vittima per non ...... dato che, nemmeno 3 ore dopo, altre due persone, un uomo e una, sono state colpite, mentre ... Nelle prossime ore, di sicuro, riusciremo a capire perchè la piccola è statae se le due ...Sono spariti tutti gli apparecchi elettronici di Elena Serban Raluca, di 32 anni, la donna di origine romena che è stata uccisa sabato scorso in un appartamento di Aosta. (ANSA) ...Un uomo di 81 anni avrebbe sgozzato la donna 80enne e l'animale poco prima dell'alba a Rocchetta Nervina, nell'entroterra di Ventimiglia ...