Di Maio | “Compriamo e tuteliamo il vero Made in Italy”

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Quello del “falso”inè un business che va fermato. Parliamo di un giro d’affari di circa 100 miliardi di euro. Oltre a dare strumenti concreti alle piccole e medie imprese per esportare all’estero i prodotti italiani, come il patto per l’export, dobbiamo anche fronteggiare il falso con decisione. Da qui nasce l’idea della piattaforma www.in.gov.it, realizzata da ICE-Agenzia, che abbiamo visto anche lungo il circuito del Gran premio di Imola”. Così il ministro degli esteri Luigi Di(foto). “Abbiamo creato – aggiunge – un portale con i principali marketplace del mondo che contengono i prodotti di casa nostra: è un accordo per cui paghiamo alle imprese italiane, in parte o interamente, l’inserzione del “negozio virtuale”. Così da promuovere il “Brand Italia”, quello ...

