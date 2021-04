Daydreamer, trama 19 aprile 2021: il viaggio di Sanem e Can (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova puntata Daydreamer oggi 19 aprile 2021 con una proposta di Can per recuperare il tempo perduto con la sua Sanem. Saranno finalmente felici e contenti? Sanem nasconde la relazione con Can Se gli spoiler Daydreamer della settimana non sono proprio piacevoli, la puntata di oggi 19 aprile 2021 ha un risvolto romantico. Dove eravamo rimasti? Dopo un anno travagliato e la fuga di Can, il suo ritorno sempre aver riacceso i cuori dei due innamorati. Ma prima di tornare insieme hanno dovuto affrontare non pochi ostacoli che sono stati messi sulla strada da Sanem stessa ma anche Yigit e Huma. L'editore dopo essere stato scoperto con le mani nel sacco ha capito che sarebbe stato meglio fare un passo indietro, per questo ha lasciato la ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova puntataoggi 19con una proposta di Can per recuperare il tempo perduto con la sua. Saranno finalmente felici e contenti?nasconde la relazione con Can Se gli spoilerdella settimana non sono proprio piacevoli, la puntata di oggi 19ha un risvolto romantico. Dove eravamo rimasti? Dopo un anno travagliato e la fuga di Can, il suo ritorno sempre aver riacceso i cuori dei due innamorati. Ma prima di tornare insieme hanno dovuto affrontare non pochi ostacoli che sono stati messi sulla strada dastessa ma anche Yigit e Huma. L'editore dopo essere stato scoperto con le mani nel sacco ha capito che sarebbe stato meglio fare un passo indietro, per questo ha lasciato la ...

