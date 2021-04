Ct Novergia | “Che ci fa la Juve in Superlega | ha solo due punti in più del Napoli Ricordate con chi ha perso?

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il commissario tecnico della Norvegia contro lae la. Il commento di Stale Solbakken è di quelli pungente che colgono subito il segno: “Negli ultimi tre anni lantus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. L’altro giorno hacon l’Atalanta, haduein più dele rischia di non qualificarsi alla prossima Champions. Che cosa diavolo ci fa nella?” Nella nuovadi calcio ci sono anche altri due club italiani: Milan e Inter, mentre altre squadre italiane come ilsono escluse per ora. Ma il calcio in 24 ore è stato rivoltato come un calzino, dato che è nata anche anche la nuova Champions League con un formato tutto nuovo e con più squadre ed a girone ...