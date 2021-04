Covid, Decaro: 'Sacrifici adesso per salvare l'estate' | I ristoratori bloccano la A1 a Incisa | In classe 8 studenti su 10 (Di lunedì 19 aprile 2021) Antonio Decaro ha chiesto al governo 'un patto per l'estate ' per assicurare la ripartenza in estate. 'Accettiamo adesso qualche Sacrificio in più pur di salvare le attività durante la stagione estiva. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Antonioha chiesto al governo 'un patto per l'' per assicurare la ripartenza in. 'Accettiamoqualcheo in più pur dile attività durante la stagione estiva.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Decaro: 'Sacrifici adesso per salvare la ripartenza in estate' #Coronavirus - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Germania in 24 ore oltre 11mila casi e 92 morti #Coronavirus - Ale74terni : Prima per salvare Natale,poi,capodanno,poi Pasqua.. Siete ridicoli - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Decaro: 'Sacrifici adesso per salvare la ripartenza in estate' #Coronavirus - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Germania in 24 ore oltre 11mila casi e 92 morti #Coronavirus -