Chiacchiere informate sulla Super League

(Di lunedì 19 aprile 2021) Qui diamo consigli e ispirazioni per duea cena. L’intento non è certo pedagogico o formativo, quindi ci adeguiamo ai temi di conversazione diffusi e parliamo, sì, di calcio (pur sapendo che non mondo succedono tante cose più importanti). Ecco di seguito un po’ di argomenti, un po’ a favore e qualcuno neutrale, messi alla rinfusa, riguardo al clamoroso progetto dilega, quella roba fatta da una dozzina più qualcun altro che dovrebbe rappresentare il futuro campionato europeo o chiamatelo come vi pare. Partiamo proprio dal neutro, ma le prossime opinioni (tutte estemporanee e fatte in casa, per una rassegna delle opinioni altrui guardate ovunque, dove vi girate ne trovate) verranno presentate senza appesantirle da qualificazioni. C’è un fatto per l’ottimismo fogliante: ebbene sì, l’Europa c’è ed è sempre più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiacchiere informate

Il Foglio

Quante volte abbiamo letto di forze dell'ordinedel rischio che la donna corre, ma non hanno potuto far molto per procedere: vuoi per mancanza di denuncia o querela per botte prese, oppure ...... con audizione, fra l'altro, dei denuncianti quali personesui fatti. I cittadini ... questo per la manifesta incapacità politica di chi ci dovrebbe tutelare ma lo fa solo a, ciò a ..."Enrico Letta ha dato prova di approssimazione e superficialità dichiarando che la Sardegna in zona bianca ha riaperto tutto, lasciando intendere che questo fatto, tra l'altro ma ...L'assessore sardo risponde alle accuse del segretario del Pd: "Ha perso una buona occasione per stare in silenzio" ...