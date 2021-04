Beppe Grillo, video sulle accuse al figlio: “Lui e i suoi amici non sono stupratori. Non ha fatto niente, arrestate me” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio figlio, perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera”. Per la prima volta in due anni, Beppe Grillo interviene sul caso di suo figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo. E lo fa pubblicando un video sul suo blog, intitolato “Giornalisti o giudici?”, in cui prende le difese del figlio. “Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi. Io voglio chiedere chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati – prosegue – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) “Ormaidue anni,stufo. Se dovete arrestare mio, perché non ha, alloraanche me perché ci vado io in galera”. Per la prima volta in due anni,interviene sul caso di suoCiro, accusato di stupro di gruppo. E lo fa pubblicando unsul suo blog, intitolato “Giornalisti o giudici?”, in cui prende le difese del. “Mioè su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi. Io voglio chiedere chiedere veramente perché un gruppo diseriali nonstati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati – prosegue – ...

Violenza sessuale, interrogato il figlio di Beppe Grillo

