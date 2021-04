Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi in lite? Svelato il motivo delle non ospitate (Di lunedì 19 aprile 2021) Sembrerebbe che tra Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi non corre buon sangue, ma a quanto pare le cose sono ben diverse Come in molti ricorderanno quando Tommaso Zorzi era dentro la casa del Grande Fratello Vip, Barbara D’Urso ha sempre fatto il tifo per lui. La conduttrice, nelle sue trasmissione ha sempre lasciato intendere di avere una certa simpatia per l’influencer milanese, ma da quando è terminato il reality qualcosa è accaduto. In tanti, hanno notato che Zorzi non è mai stato ospitato nei suoi programmi e dietro questa “decisione” ci sarebbe un motivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Sembrerebbe che tranon corre buon sangue, ma a quanto pare le cose sono ben diverse Come in molti ricorderanno quandoera dentro la casa del Grande Fratello Vip,ha sempre fatto il tifo per lui. La conduttrice, nelle sue trasmissione ha sempre lasciato intendere di avere una certa simpatia per l’influencer milanese, ma da quando è terminato il reality qualcosa è accaduto. In tanti, hanno notato chenon è mai stato ospitato nei suoi programmi e dietro questa “decisione” ci sarebbe un. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

