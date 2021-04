Ascolti Tv 18 aprile | La ‘cumpa’ del conservatorio prevale su Bonolis | ma non sono numeri da fiction Rai Ma calano tutti e Napoli-Inter non fa il botto

Advertising

neverlandcross : RT @tv_ascolti: #AscoltiTV ???? Domenica 18 Aprile 3.534.000 telespettatori (15.3%) hanno visto ieri la seconda puntata di #LaCompagniaDelCi… - amici20_serale : Classifica Ascolti Spotify degli inediti Ogni lunedì verrà aggiornata la classifica (l’ultimo aggiornamento risale… - zazoomblog : Ascolti Tv 18 aprile 2021 Canale 5 sfiora il triplete. Il Cigno beffa Bonolis allo sprint - #Ascolti #aprile… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 18 Aprile #DomenicaLive ha intrattenuto nel programma di ieri; 1.777.000 telespettatori (9… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 18 Aprile #DaNoiARuotaLibera ha conquistato nel programma di ieri 2.500.000 telespettatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Tv 182021. In prima serata dopo i successi di Pio e Amedeo (20,1% venerdì sera) e di Maria De Filippi con Amici (27,6% al sabato sera), Canale 5 sfiora il triplete con Paolo Bonolis , ...Glitv di ieri 182021 hanno fatto registrare per il contenitore del dì festivo di Rai1 3.359.000 telespettatori, pari al 17,1% di share, nella prima parte mentre nella seconda 3.045.Dopo il Duomo di Milano, anche Piazza del Popolo a Roma è stata invasa da un esercito di bauli, l’oggetto-simbolo dei lavoratori dietro le quinte, che manifestano per essere riconosciuti e ascoltati d ...Storie Italiane, Eleonora Daniele sulla manifestazione dei lavoratori dello spettacolo: "Scesi in campo grandi nomi" Si è parlato anche della ...