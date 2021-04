A San Marino zero contagi e un solo decesso. Dal 26 aprile via il coprifuoco (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – A San Marino zero contagi, non si registrano nuovi positivi, e un decesso: sono i dati aggiornati sull’andamento della pandemia nella Repubblica del Titano (che ha usato il vaccino russo Sputnik), che dal 26 aprile abolirà il coprifuoco. A San Marino oggi zero nuovi contagi e una sola vittima A San Marino, come riportato dai media locali, oggi si registra un solo decesso, l’88esima vittima per Covid. Nessun nuovo contagio né guarigioni, a fronte di 22 tamponi effettuati. I ricoverati in ospedale sono 20, di cui cinque nel reparto di terapia intensiva, che ha quindi un tasso di saturazione del 42%. Sono invece 176 le persone seguite al domicilio. In ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – A San, non si registrano nuovi positivi, e un: sono i dati aggiornati sull’andamento della pandemia nella Repubblica del Titano (che ha usato il vaccino russo Sputnik), che dal 26abolirà il. A Sanogginuovie una sola vittima A San, come riportato dai media locali, oggi si registra un, l’88esima vittima per Covid. Nessun nuovoo né guarigioni, a fronte di 22 tamponi effettuati. I ricoverati in ospedale sono 20, di cui cinque nel reparto di terapia intensiva, che ha quindi un tasso di saturazione del 42%. Sono invece 176 le persone seguite al domicilio. In ...

