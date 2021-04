Superlega con Juve, Inter e Milan? Uefa: "Fuori da Serie A" (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Una Superlega al posto della Champions League con Juventus, Inter e Milan. Arriva l'annuncio dei 12 club e la Uefa dichiara guerra al nuovo torneo. Le società sono Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus.+ Uefa - La Uefa reagisce alle voci con un comunicato durissimo. "La Uefa, la Football Association e la Premier League, la federcalcio spagnola e LaLiga, la Figc e la Lega A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero pianificare l'annuncio della creazione di una cosiddetta Superlega chiusa", afferma la confederazione europea. "Se questo dovesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Unaal posto della Champions League conntus,. Arriva l'annuncio dei 12 club e ladichiara guerra al nuovo torneo. Le società sono Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid,ntus.+- Lareagisce alle voci con un comunicato durissimo. "La, la Football Association e la Premier League, la federcalcio spagnola e LaLiga, la Figc e la Lega A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero pianificare l'annuncio della creazione di una cosiddettachiusa", afferma la confederazione europea. "Se questo dovesse ...

