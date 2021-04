Simona Ventura e le lacrime in scena con Michele Bravi: “Mi manca il respiro” (Di domenica 18 aprile 2021) La Canzone Segreta, il programma condotto da Serena Rossi e in onda su RaiUno, non nasconde la volontà di far emozionare gli ospiti. Come? Attraverso le “canzoni del cuore”, quelle che hanno rappresentato qualcosa o possono tirare fuori ricordi speciali. E così con Simona Ventura “l’obiettivo emozione” è andato a segno. Quando Michele Bravi è arrivato sul palco ha cantato “Il tempo se ne va” di Adriano Celentano. E SuperSimo? Come difficilmente la vediamo: lacrime agli occhi e visibile emozione. “Mi manca il respiro“, ha commentato. La puntata di venerdì 16 marzo ha registrato 3.644.000 spettatori pari al 15.7% di share. Vittoria netta della concorrenza che con “Felicissima Sera”, condotto da Pio e Amedeo, ha portato a casa 4.070.000 spettatori, pari al 20.1% di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) La Canzone Segreta, il programma condotto da Serena Rossi e in onda su RaiUno, non nasconde la volontà di far emozionare gli ospiti. Come? Attraverso le “canzoni del cuore”, quelle che hanno rappresentato qualcosa o possono tirare fuori ricordi speciali. E così con“l’obiettivo emozione” è andato a segno. Quandoè arrivato sul palco ha cantato “Il tempo se ne va” di Adriano Celentano. E SuperSimo? Come difficilmente la vediamo:agli occhi e visibile emozione. “Miil“, ha commentato. La puntata di venerdì 16 marzo ha registrato 3.644.000 spettatori pari al 15.7% di share. Vittoria netta della concorrenza che con “Felicissima Sera”, condotto da Pio e Amedeo, ha portato a casa 4.070.000 spettatori, pari al 20.1% di ...

