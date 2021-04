Paola Barale: chi è, età, carriera, vita privata, figli, fidanzato, Instagram (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra puntata di Avanti un altro! Pure di sera. Tra gli ospiti anche Paola Barale, conosciamola meglio! Paola Barale: chi è, età, carriera Paola Barale è nata a Fossano il 28 aprile del 1967. Dopo aver conseguito il diploma presso l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ha iniziato a lavorare in televisione. Paola è stata ospitata per la prima volta a Domenica In nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato. Il suo primo lavoro ufficiale è stato quello di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci. Da lì ha iniziato a condurre programmi di successo, e nel 1996 ha debuttato anche come attrice nella serie televisiva Cascina Vianello, al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Paola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra puntata di Avanti un altro! Pure di sera. Tra gli ospiti anche, conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Fossano il 28 aprile del 1967. Dopo aver conseguito il diploma presso l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ha iniziato a lavorare in televisione.è stata ospitata per la prima volta a Domenica In nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato. Il suo primo lavoro ufficiale è stato quello di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci. Da lì ha iniziato a condurre programmi di successo, e nel 1996 ha debuttato anche come attrice nella serie televisiva Cascina Vianello, al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini....

