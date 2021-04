Napoli-Inter, l’Ag. dell’ex Luperto: “Gattuso come Conte” (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole di Diego Nappi, agente tra gli altri dell’ex Luperto a l’Interista: “Sarà una partita tra due squadre importanti, il Napoli non può fare passi falsi perché insegue il traguardo Champions. Scudetto nerazzurro? Sembra quasi indirizzato, ma conoscendo l’allenatore dell’Inter non mollerà nulla fino alla fine. Anche Gattuso ha la stessa mentalità di aggressività e grinta, a fare la differenza saranno i tanti giocatori importanti in campo. Da Mertens a Insigne fino a Lukaku e Lautaro. Mercato delle due squadre? Quando una squadra vince lo Scudetto con vantaggio notevole è difficile puntellarla. Per quanto riguarda il Napoli bisognerà vedere se andrà in Champions oppure no, il mercato azzurro – conclude Nappi – passerà dal ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole di Diego Nappi, agente tra gli altria l’ista: “Sarà una partita tra due squadre importanti, ilnon può fare passi falsi perché insegue il traguardo Champions. Scudetto nerazzurro? Sembra quasi indirizzato, ma conoscendo l’allenatore dell’non mollerà nulla fino alla fine. Ancheha la stessa mentalità di aggressività e grinta, a fare la differenza saranno i tanti giocatori importanti in campo. Da Mertens a Insigne fino a Lukaku e Lautaro. Mercato delle due squadre? Quando una squadra vince lo Scudetto con vantaggio notevole è difficile puntellarla. Per quanto riguarda ilbisognerà vedere se andrà in Champions oppure no, il mercato azzurro – conclude Nappi – passerà dal ...

