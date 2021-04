MotoGP TV8, GP Portogallo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara Portimao (Di domenica 18 aprile 2021) Nella giornata di domenica 18 aprile andrà in scena il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Motomondiale 2021. I centauri torneranno a confrontarsi a Portimao a pochi mesi di distanza dalla gara che ha concluso la stagione 2020. A fine novembre fu proprio il padrone di casa Miguel Oliveira (Ktm) ad avere la meglio sulla concorrenza. Cionondimeno, il lusitano non è certo stato tra i protagonisti nei GP di Qatar e di Doha, disputatisi a Losail a cavallo di marzo e aprile. Infatti sono stati i due alfieri della Yamaha, Maverick Viñales e Fabio Quartararo, a imporsi nei primi due appuntamenti stagionali. Tuttavia, il leader della classifica iridata della MotoGP è Johann Zarco (Ducati Pramac) che ha concluso in seconda posizione entrambe le competizioni disputate a Losail. Guardando ai ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Nella giornata di domenica 18 aprile andrà in scena il Gran Premio del, terzo appuntamento del Motomondiale. I centauri torneranno a confrontarsi aa pochi mesi di distanza dallache ha concluso la stagione 2020. A fine novembre fu proprio il padrone di casa Miguel Oliveira (Ktm) ad avere la meglio sulla concorrenza. Cionondimeno, il lusitano non è certo stato tra i protagonisti nei GP di Qatar e di Doha, disputatisi a Losail a cavallo di marzo e aprile. Infatti sono stati i due alfieri della Yamaha, Maverick Viñales e Fabio Quartararo, a imporsi nei primi due appuntamenti stagionali. Tuttavia, il leader della classifica iridata dellaè Johann Zarco (Ducati Pramac) che ha concluso in seconda posizione entrambe le competizioni disputate a Losail. Guardando ai ...

