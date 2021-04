MotoGP e F1 unite nel ricordo di Gresini | l' emozionante minuto di silenzio

Advertising

SkySportF1 : ?? @MotoGP e @F1 unite nel ricordo di Gresini: a Portimao e Imola un minuto di silenzio @SkySportMotoGP #ImolaGP ????… - SkySportMotoGP : MotoGP e F1 unite nel ricordo di Fausto Gresini ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #F1… - SkySportMotoGP : #MotoGP e #F1 unite nel ricordo di Fausto Gresini #SkyMotori #SkyMotoGP #Formula1 #ImolaGP #PortugueseGP… - Salty_Saiko : RT @SkySportF1: ?? @MotoGP e @F1 unite nel ricordo di Gresini: a Portimao e Imola un minuto di silenzio @SkySportMotoGP #ImolaGP ???? #SkyMoto… - Etzi2891 : RT @SkySportF1: ?? @MotoGP e @F1 unite nel ricordo di Gresini: a Portimao e Imola un minuto di silenzio @SkySportMotoGP #ImolaGP ???? #SkyMoto… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP unite

Sky Sport

Sui circuiti di Imola e Portimao Formula 1 ericordano così Fausto Gresini, scomparso lo scorso febbraio per complicanze legate al Covid - 19 all'età di 60 anni13.42 - F1 esi sonoper un minuto di raccoglimento in memoria di Fausto Gresini, scomparso lo scorso febbraio a causa del Covid - 19. 13.40 - Ricapitoliamo la griglia di partenza: 1ª ...In un evento commemorativo condiviso tra Formula1 e MotoGP, arriva l’ultimo saluto dell’intero mondo del Motorsport a Fausto Gresini. Per la prima volta nella storia e in diretta mondiale, i Campionat ...Sui circuiti di Imola e Portimao Formula 1 e MotoGP ricordano così Fausto Gresini, scomparso lo scorso febbraio per complicanze legate al Covid-19 all'età ...