Farris: "Abbiamo rischiato una frittata gigante. Vittoria dedicata a Simone, sto sentendo più lui che mia moglie"

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi ha così parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bella quanto sofferta vittoria della Lazio contro il Benevento: "Non avevo dubbi sulle qualità dei ragazzi. Felice per i gol di Immobile e Correa, che ci sono mancati, ma per fortuna la squadra nei turni precedenti ha sopperito. Con Simone abbiamo fatto un breve briefing telefonica. Dedichiamo la vittoria al tecnico, probabilmente anche lui era provato dalla gara. Prima di affrontare il Napoli, dovremo ragionare su cosa non ha funzionato con il Benevento. La squadra ha piacere a far vedere che sappiamo camminare anche se lui è lontano. Io sto sentendo più Simone con mia moglie e così lui con me. La dedica è doverosa e giusta."

