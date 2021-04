F1, GP Emilia Romagna 2021. Luigi Di Maio premia i piloti: “Appassionato fin da piccolo” (Di domenica 18 aprile 2021) “La F1 un grande amore, Schumi unico. Fin da piccolo sono stato affascinato dalle auto, avevo una quantità di modellini che messa in fila per terra prendeva tutta la casa… E ricordo perfettamente la corsa che ha fatto nascere la scintilla per la El: il GP d’Italia 1998 a Monza vinto da Michael Schumacher con la Ferrari”. Luigi Di Maio, ministro degli esteri del governo Draghi, non nasconde la sua passione per la Formula 1 e in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport racconta il suo rapporto con le corse a poche ore dal Gran Premio dell’Emilia Romagna al termine del quale sarà proprio lui a premiare i piloti sul podio: “Non ho vissuto l’epoca di Ayrton Senna, ho visto video e film su di lui, ma non è la stessa cosa. Mi dicevano che era clamoroso nel modo di ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “La F1 un grande amore, Schumi unico. Fin dasono stato affascinato dalle auto, avevo una quantità di modellini che messa in fila per terra prendeva tutta la casa… E ricordo perfettamente la corsa che ha fatto nascere la scintilla per la El: il GP d’Italia 1998 a Monza vinto da Michael Schumacher con la Ferrari”.Di, ministro degli esteri del governo Draghi, non nasconde la sua passione per la Formula 1 e in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport racconta il suo rapporto con le corse a poche ore dal Gran Premio dell’al termine del quale sarà proprio lui are isul podio: “Non ho vissuto l’epoca di Ayrton Senna, ho visto video e film su di lui, ma non è la stessa cosa. Mi dicevano che era clamoroso nel modo di ...

