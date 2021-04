Diretta GP Imola: la corsa riparte con Verstappen che allunga su Hamilton e Leclerc (Di domenica 18 aprile 2021) 9° giro - Verstappen porta a 5 i secondi di vantaggio su Hamilton che ha allungato su Leclerc. Più staccato Perez che ha problemi col volante, poi Ricciardo Norris Sainz Gasly Stroll... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) 9° giro -porta a 5 i secondi di vantaggio suche hato su. Più staccato Perez che ha problemi col volante, poi Ricciardo Norris Sainz Gasly Stroll...

Advertising

SkySportF1 : Alle 15 il via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna: a Imola pista bagnata #ImolaGP ????… - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA, LECLERC A MURO (?? #FP2) ?? Bottas comanda ma Ferrari in palla sul passo gara Il resoconto ?… - SkySportF1 : ???? SUPER MAX MOSTRA I MUSCOLI AL VIA (giro 4/63??) ?? Safety car per l'incidente di Latifi ?? Il LIVE ?… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ???? SUPER MAX MOSTRA I MUSCOLI AL VIA (giro 4/63??) ?? Safety car per l'incidente di Latifi ?? Il LIVE ? - Vivodisogniebas : RT @SkySportF1: Alle 15 il via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna: a Imola pista bagnata #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #F… -