Covid, Galli critico sulle riaperture: «Mi duole dirlo, ma sulla pandemia Draghi non ne ha azzeccata una» (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 26 aprile torneranno le zone gialle. Una decisione – annunciata dal governo venerdì – che sarà accompagnata anche dalla riapertura dei ristoranti alla sera, ma solo all’aperto. L’annuncio fatto da Mario Draghi non ha però messo d’accordo tutta la comunità scientifica. Tra i critici c’è Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive al “Sacco” di Milano. «Il punto – dice Galli al Fatto Quotidiano – è che con l’annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di “liberi tutti” che proprio non ci potremmo ancora permettere. Almeno fino a una migliore copertura dei settantenni con la prima dose e degli ottantenni con la seconda. Mi sembrano obiettivi ancora lontani». Una formula, quella delle zone a colori, che continua a non convincere Galli. «Temo la diffusione dell’infezione. Abbiamo per mesi giocato coi colori ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 26 aprile torneranno le zone gialle. Una decisione – annunciata dal governo venerdì – che sarà accompagnata anche dalla riapertura dei ristoranti alla sera, ma solo all’aperto. L’annuncio fatto da Marionon ha però messo d’accordo tutta la comunità scientifica. Tra i critici c’è Massimo, direttore delle Malattie infettive al “Sacco” di Milano. «Il punto – diceal Fatto Quotidiano – è che con l’annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di “liberi tutti” che proprio non ci potremmo ancora permettere. Almeno fino a una migliore copertura dei settantenni con la prima dose e degli ottantenni con la seconda. Mi sembrano obiettivi ancora lontani». Una formula, quella delle zone a colori, che continua a non convincere. «Temo la diffusione dell’infezione. Abbiamo per mesi giocato coi colori ...

Advertising

fattoquotidiano : MASSIMO GALLI “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una” [L'INTERVISTA - di Giampiero Calapà] - La7tv : #ottoemezzo Covid, il prof. Massimo Galli: 'La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che a… - fanpage : 'Rischio calcolato? Calcolato male'. Galli è preoccupatissimo per le riaperture. - leone52641 : RT @magicaGrmente22: Anni e anni sui libri e non solo . COVID: 'VACCINI sicuri, si MUORE anche cadendo dal LETTO'. Le parole dell'INFETTIV… - a70199617 : RT @fattoquotidiano: MASSIMO GALLI “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una” [L'INTERVISTA - di Giampiero Calapà] https://t.co… -