Stadi e calcetto con gli amici, tracce di normalità (Di sabato 17 aprile 2021) Le parole del Premier Draghi hanno rincuorato gli italiani che tra pochi giorni potrebbero di nuovo popolare gli Stadi e rispolverare il calcetto con gli amici Finalmente uno spiraglio di normalità dopo lunghi mesi a intristirsi di fronte a Stadi vuoti o sospirando al pensiero di una partita di calcetto con gli amici. L'annuncio del Presidente del Consiglio Mario Draghi ha colto per certi versi di sorpresa, scatenando un'ondata di insospettabile entusiasmo. Obiettivo zona gialla, dunque, per provare a riscoprire antichi piaceri che un tempo ci parevano quasi banali. Ora che invece tutto o quasi assomiglia a chimere, per definizioni irraggiungibili, il countdown è scattato in maniera semplice e naturale. Nella prima metà di maggio la data cerchiata sul calendario per ...

Ultime Notizie dalla rete : Stadi calcetto Riapertura palestre, ristoranti, bar: così si riparte dal 26 aprile ... la corsa, la bicicletta e il tennis già consentiti adesso, si potrà giocare a basket e a calcetto. ...potrebbe essere possibile assistere agli eventi sportivi nei palazzetti dello sport e negli stadi. ...

Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 17 aprile 2021 A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all'aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una capienza massima di mille persone. Stesse ...

Serie A, scudetto con i tifosi: le ultime 5 partite con 1000 spettatori. In tribuna anche per la Coppa Italia Finale di Coppa Italia e scudetto con i tifosi. La strada è già tracciata e non dovrebbero esserci ostacoli. Dal primo maggio gli stadi di tutta Italia riaprono le porte. È ...

Covid, Draghi: “Dal 26 aprile torna la zona gialla. Riaprono scuole a attività all’aperto. Dal primo maggio in zona gialle si torna negli stadi con massimo mille persone, dal 15 maggio via alle piscine all’aperto. Dal 1 giugno sì alle palestre e dal 1 luglio le fiere. Superiori al via al 10 ...

