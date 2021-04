Si finge un altro sui social per “provare” la fedeltà della moglie: lei ci casca e lui la uccide (Di sabato 17 aprile 2021) Si è finto di essere un altro sui social per testare la fedeltà di sua moglie. Ha fissato un appuntamento, ma all’incontro ha ucciso la donna con otto coltellate. Tanju Acar, 35 anni di Fethiye, nella provincia turca sud-occidentale di Mugla, è accusato dell’omicidio della moglie, Selvan Acar, 25 anni. Si finge un altro sui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 aprile 2021) Si è finto di essere unsuiper testare ladi sua. Ha fissato un appuntamento, ma all’incontro ha ucciso la donna con otto coltellate. Tanju Acar, 35 anni di Fethiye, nella provincia turca sud-occidentale di Mugla, è accusato dell’omicidio, Selvan Acar, 25 anni. Siunsui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

