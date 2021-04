Advertising

sampdoria : ?? | TRIPLICE FISCHIO Ribaltone blucerchiato! Nella ripresa i ragazzi di #Ranieri rivoltano il vantaggio di… - Juan__DAv : Le vittorie di #Sampdoria e #Sassuolo, in svantaggio nel primo tempo, dimostrano ancora una volta che non è un’eres… - sportli26181512 : Sampdoria, Ranieri: 'Futuro? Sto bene qui, parlerò con Ferrero': L'allenatore dopo il 3-1 al Verona: 'Nel secondo t… - infoitsport : Serie A, Sampdoria-Verona 3-1: Ranieri la ribalta nella ripresa - Sportmediaset - infoitsport : Super rimonta Sampdoria: dallo 0-1 al 3-1. Hellas sconfitto a Marassi dai cambi di Ranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri

... quell'aggressività mentale che ci vuole per una squadra come la" . Così il tecnico blucerchiato, Claudio, dopo la vittoria a Marassi. Un successo proietta i blucerchiati sempre ...GENOVA " Laribalta il risultato e vince per 3 - 1 contro l'Hellas Verona nella 31esima giornata di ... I cambi didurante l'intervallo cambiano però la partita. Le reti di Jankto, ..."Dietro di noi ci sono certe squadre e non si capisce perché, i 52 punti dichiarati come obiettivo sono figli del girone d’andata dove abbiamo fatto benissimo e battuto squadre che stanno lottando per ...Discorso salvezza praticamente archiviato per le formazioni di Ranieri e Gotti con le vittorie odierne. I blucerchiati si impongono a Marassi in rimonta contro l’Hellas Verona, alla quarta sconfitta ...