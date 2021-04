Sampdoria | Ranieri | «Andiamo d’amore e d’accordo | se posso resto qui»

(Di sabato 17 aprile 2021) Claudioha parlato al termine di-Verona Claudio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Verona. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24 VITTORIA – «Ho messo la squadra che a Verona aveva vinto. Loro oggi sono partiti più determinati di noi, e noi dovevamo cambiare qualche uomo perché stavamo giocando per loro. È cambiato l’atteggiamento della squadra che voleva vincere. Se hai valori e qualità, ce la fai». FUTURO – «. Ho parlato prima a Ferrero, nulla di che. Se possibileallaperché sto bene, altrimenti andrò a Sky. Credo che andremo avanti insieme, ma incontrerò il presidente per valutare alcune ...

... TESTA A TESTA La diretta diVerona potrebbe sorridere ai padroni di casa blucerchiati, almeno in base agli esiti degli ultimi due precedenti: ladi Claudioinfatti ha ...- Verona 3 - 1, rivivi la diretta Serie A: risultati e classifica Primo temposchiera il suo solito 4 - 4 - 1 - 1 con Verre alle spalle di La Gumina . Juric si affida al 3 - 4 - 2 - ...Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro l'Hellas Verona: "Sono contento. Quest'anno siamo stati bravi ad approfittare ...Serie A - Vittorie pesanti per Udinese e Sampdoria, che adesso attendono solo la matematica per la certezza della salvezza.