Programmi TV di stasera, sabato 17 aprile 2021. Italia1 omaggia il Principe Filippo con «Rex – Un Cucciolo a Palazzo» (Di sabato 17 aprile 2021) Rex - Un Cucciolo a Palazzo Rai1, ore 21.25: Sotto copertura Serie Tv per la regia di Giulio Manfredonia, che racconta una delle pagine più importanti della lotta contro il malaffare: “La cattura di Zagaria”, boss di spicco dei Casalesi, l’imprendibile capo della camorra casertana latitante da oltre vent’anni… Claudio Gioè torna a vestire i panni di Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli. Trama: Romano e la sua squadra individuano in Daniele Turco l’assassino di Arturo e iniziano a indagare su di lui, parallelamente a Zagaria. Il boss intanto ha scoperto la relazione tra Nicola a Agata… Poco alla volta, la ragazza scoprirà la sconcertante verità su suo zio. Nel frattempo le indagini della PM De Simone sulla connivenza tra Romano e la camorra proseguano, trovando apparenti conferme. Ma i sospetti e le illazioni su ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 aprile 2021) Rex - UnRai1, ore 21.25: Sotto copertura Serie Tv per la regia di Giulio Manfredonia, che racconta una delle pagine più importanti della lotta contro il malaffare: “La cattura di Zagaria”, boss di spicco dei Casalesi, l’imprendibile capo della camorra casertana latitante da oltre vent’anni… Claudio Gioè torna a vestire i panni di Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli. Trama: Romano e la sua squadra individuano in Daniele Turco l’assassino di Arturo e iniziano a indagare su di lui, parallelamente a Zagaria. Il boss intanto ha scoperto la relazione tra Nicola a Agata… Poco alla volta, la ragazza scoprirà la sconcertante verità su suo zio. Nel frattempo le indagini della PM De Simone sulla connivenza tra Romano e la camorra proseguano, trovando apparenti conferme. Ma i sospetti e le illazioni su ...

