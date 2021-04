Pd | niente ‘big’ | delegati e Circoli star della ‘prima’ Assemblea di Letta Adnkronos 2

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 aprile 2021) () – () – C’è chi ha citato Brunori, chi ha invitato a prendere ispirazione dalla linea del Circolo di Biella e chi, come il piemontese Raffaele Truddu si è chiesto: “Perchè dobbiamo usare il cacciavite e non la falce e il martello? Perchè dobbiamo usare tutti gli strumenti”. Anche gli Odg hanno animato la discussione. Come quello sulla legalizzazione, sul quale è dovuto intervenire lo stesso: “Non si chieda di decidere su questo, ma di aprire una discussione per decidere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.