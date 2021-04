Open Arms, Salvini a processo: via crucis giudiziaria dopo Papeete 2019 (Di sabato 17 aprile 2021) Con lo strappo del Papeete nell’agosto del 2019, Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno del Conte 1, pensava a una imminente campagna elettorale nelle piazze. E invece ad attenderlo troverà i giudici, iniziando una via crucis giudiziaria che oggi vede il culmine con il gup di Palermo che lo manda alla sbarra con accuse gravissime nel caso Open Arms: sequestro di persona e omissione di atti di ufficio in concorso. Rischia, se condannato, fino a 15 anni di carcere. Il leader della Lega finisce nel tritacarne giudiziario per la ‘politica dei porti chiusi’, la cifra distintiva della sua esperienza al Viminale- nel governo gialloverde – che per gli inquirenti diviene presto una ipotesi di reato: i migranti lasciati in mare – per Patronaggio e gli altri pm siciliani ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) Con lo strappo delnell’agosto del, Matteo, allora ministro dell’Interno del Conte 1, pensava a una imminente campagna elettorale nelle piazze. E invece ad attenderlo troverà i giudici, iniziando una viache oggi vede il culmine con il gup di Palermo che lo manda alla sbarra con accuse gravissime nel caso: sequestro di persona e omissione di atti di ufficio in concorso. Rischia, se condannato, fino a 15 anni di carcere. Il leader della Lega finisce nel tritacarne giudiziario per la ‘politica dei porti chiusi’, la cifra distintiva della sua esperienza al Viminale- nel governo gialloverde – che per gli inquirenti diviene presto una ipotesi di reato: i migranti lasciati in mare – per Patronaggio e gli altri pm siciliani ...

