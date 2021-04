Open arms | De Poli | ' rinvio a giudizio Salvini inspiegabile'

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Ildi Matteoè una decisione. Le sceltetiche sono e devono rimanere tali e, soprattutto, devono rimanere fuori dalle aule dei tribunali. Esprimo solidarietà al leader della Lega ed ex ministro”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De

Il senatore del Carroccio risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, alla nave della ong catalana, con 147 ...Il fondatore di Open Arms interviene da remoto sul rinvio a giudizio per Salvini: "Dobbiamo cercare di mettere sempre al primo posto il rispetto della vita e dei diritti umani" ...(Adnkronos) - A chi gli chiede se da imputato pensa di fare un passo indietro da leader della Lega, risponde secco: 'Fortunatamente i giudici ...