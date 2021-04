LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Christian Parlati ai quarti! Centracchio ed Esposito ai ripescaggi, delusione Basile (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12: Esposito tenta l’azione ma viene atterrato dall’israeliano che piazza l’ippon e vola così in semifinale. Anche per Giovanni Esposito ci saranno i ripescaggi per il bronzo 14.11: Manca meno di un minuto alla fine, Esposito deve cercare di ribaltare la situazione 14.10: Waza ari Butbul 14.09: Uno shido a metà incontro anche per l’azzurro ma subito dopo arriva il secondo shido per Butbul 14.07: Uno shido in apertura per Butbul 14.07: Tocca ora a Giovanni Esposito contro l’israeliano Butbul: in palio la semifinale della categoria -73 kg 14.06: Andrà ai ripescaggi Maria Centracchio che subisce l’ippon dalla slovena Leski a un minuto dal termine 14.04: Primo shido per la slovena Leski 14.03: ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12:tenta l’azione ma viene atterrato dall’israeliano che piazza l’ippon e vola così in semifinale. Anche per Giovannici saranno iper il bronzo 14.11: Manca meno di un minuto alla fine,deve cercare di ribaltare la situazione 14.10: Waza ari Butbul 14.09: Uno shido a metà incontro anche per l’azzurro ma subito dopo arriva il secondo shido per Butbul 14.07: Uno shido in apertura per Butbul 14.07: Tocca ora a Giovannicontro l’israeliano Butbul: in palio la semifinale della categoria -73 kg 14.06: Andrà aiMariache subisce l’ippon dalla slovena Leski a un minuto dal termine 14.04: Primo shido per la slovena Leski 14.03: ...

