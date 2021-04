Imprese, Mutti (Centromarca) “Servono regole più semplici e stabili” (Di sabato 17 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Un cambio di passo per rafforzare il tessuto produttivo italiano e la sua competitività. E' l'invito rivolto al governo da Francesco Mutti, presidente di Centromarca, intervistato da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, alla web conference Legalità e concorrenza per il futuro del Paese. «E' il momento di avviare un nuovo ciclo – dice Mutti – Le Imprese chiedono meno regole, più semplici e stabili nel tempo. Bisogna velocizzare i tempi della giustizia. Chi non rispetta le leggi falsa la concorrenza, che è fondamentale per la ripartenza delle economie colpite da Covid-19». Al primo incontro del ciclo I valori della Marca, promosso da Centromarca in collaborazione con il Corriere della Sera, sono intervenuti diversi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Un cambio di passo per rafforzare il tessuto produttivo italiano e la sua competitività. E' l'invito rivolto al governo da Francesco, presidente di, intervistato da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, alla web conference Legalità e concorrenza per il futuro del Paese. «E' il momento di avviare un nuovo ciclo – dice– Lechiedono meno, piùnel tempo. Bisogna velocizzare i tempi della giustizia. Chi non rispetta le leggi falsa la concorrenza, che è fondamentale per la ripartenza delle economie colpite da Covid-19». Al primo incontro del ciclo I valori della Marca, promosso dain collaborazione con il Corriere della Sera, sono intervenuti diversi ...

