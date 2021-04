Grande adesione e i Bauli in Piazza a Roma diventano 1.000 (Di sabato 17 aprile 2021) Dovevano essere 419, come i giorni passati da quando i lavoratori dello spettacolo e degli eventi sono impossibilitati a svolgere la propria professione a causa dei lockdown, ma a causa dell’enorme adesione saranno 1000 i Bauli In Piazza per la seconda manifestazione nazionale in programma oggi alle 17 in Piazza del Popolo a Roma. Il check dei partecipanti è previsto alle 14.00 e alle 16.30 lo schieramento dei Bauli. Dopo il Duomo di Milano, sarà la Piazza ai piedi del Pincio ad essere invasa da un esercito di Bauli, l’oggetto-simbolo dei lavoratori del ‘dietro le quinte’ del mondo dello spettacolo, e da migliaia di operatori che manifesteranno in silenzio nel rispetto delle norme anti covid e a cui è stato chiesto di vestire di nero, in una sorta di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Dovevano essere 419, come i giorni passati da quando i lavoratori dello spettacolo e degli eventi sono impossibilitati a svolgere la propria professione a causa dei lockdown, ma a causa dell’enormesaranno 1000 iInper la seconda manifestazione nazionale in programma oggi alle 17 indel Popolo a. Il check dei partecipanti è previsto alle 14.00 e alle 16.30 lo schieramento dei. Dopo il Duomo di Milano, sarà laai piedi del Pincio ad essere invasa da un esercito di, l’oggetto-simbolo dei lavoratori del ‘dietro le quinte’ del mondo dello spettacolo, e da migliaia di operatori che manifesteranno in silenzio nel rispetto delle norme anti covid e a cui è stato chiesto di vestire di nero, in una sorta di ...

