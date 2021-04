Cosmi apre alla conferma | “Ho trovato un ambiente che mi piace”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Crotone, Serse, ha commentato così a Sky Sport il ko interno con l’Udinese: “Abbiamo iniziato bene la gara, abbiamo preso campo e non abbiamo rischiato. Ci sono state un paio di occasioni con Molina che ci hanno fatto pensare a una partita diversa. Poi non so cosa è successo, forse fisicamente non eravamo al meglio. Devo riconoscere che ci sono stati 15-20 minuti in cui l’Udinese ha giocato solo nella nostra metà campo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo giocato con più attenzione. Siamo stati bravi a stare dentro la partita, c’è stato l’episodio del rigore che pensavo potesse darci entusiasmo per ribaltarla, invece poco dopo è arrivato il gol di De Paul. Lì poteva finire, c’è stata un’occasione clamorosa con il palo di Simy ma concordo che non siamo stati gli stessi in fase offensiva, purtroppo siamo stati gli stessi in fase ...