Bologna | Mihajlovic | «Con Draghi le squadre sono tornare a respirare»

(Di sabato 17 aprile 2021) L’allenatore delSinisaha mostrato apprezzamenti per la nuova gestione da parte del governoIn conferenza stampa Sinisaha parlato, tra le altre, anche di come il nuovo governo stia gestendo il problema covid nel calcio e ha speso parole positive nei confronti del nuovo premier Mario: «Finalmente è arrivato l’uomo giusto. Da quando c’èsi è iniziato a. Con i tamponi rapidi e tutti i dispositivi a disposizione, secondo me si poteva fare anche prima. Tanto tempo fa avevo detto che l’Emilia-Romagna è una delle regioni più aperte sulle novità, forse l’apertura degli stadi si poteva fare prima, ma se ci si arriverà va già bene così. Basta la buona volontà e il coraggio per fare le cose per bene». L'articolo ...

Certo, domani pomeriggio Saputo sarà al Dall'Ara per- Spezia , l'ultima volta è lontana 14 mesi e quella notte fu anche tremendamente dispari per gli uomini di, sconfitti 3 - 0 ...Sempre senza peli sulla lingua SinisaChe parli di politica, di calcio, di rapporti all'interno del club il tecnico delnon si tappa la bocca mai e alla vigilia della delicata partita con lo Spezia commenta così la ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...Il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro lo Spezia, in programma al Dall'Ara alle ore 15 ...