Barcellona | Laporta | Rinnovo Messi? Tutto procede a dovere

Il futuro di Leo Messi al Barcellona è ancora in bilico, dato che il contratto è in scadenza nel prossimo giugno. Ma per il presidente Laporta non c'è alcun problema: "Tutto sta procedendo a dovere"

Il futuro di Leo Messi alè ancora in bilico, dato che il contratto è in scadenza nel prossimo giugno. Ma per il presidentenon c'è alcun problema: " Tutto sta procedendo a dovere " ha dichiarato a Deportes ...Il presidente delJoanè 'convinto' che Lionel Messi rinnoverà con il. 'Farò tutto ciò che è nelle capacità del club per convincerlo a restare. È quello che stiamo facendo. Messi è ...Il futuro di Leo Messi al Barcellona è ancora in bilico, dato che il contratto è in scadenza nel prossimo giugno. Ma per il presidente Laporta non c’è alcun problema: “ Tutto sta procedendo a dovere ” ...Tutto sta procedendo a dovere". Così il neo presidente del Barcellona, Joan Laporta, interpellato dal sito spagnolo Deportes Quatro a proposito ...