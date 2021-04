Arsenal-Fulham domenica 18 aprile 2021 ore 13 | 30

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) L’sarà di nuovo senza David Luiz e Kieran Tierney a causa dei rispettivi infortuni al ginocchio. Pierre-Emerick Aubameyang sta guarendo dalla malaria ed è in dubbio, ma Martin Odegaard potrebbe rientrare per un problema alla caviglia. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare dall’incontrodi domani.: a che punto sono le due squadre? Ilbentornato Ademola Lookman, che ha mancato la sconfitta dei Wolves per un problema al tendine del ginocchio. Tom Cairney si avvicina al ritorno ma Terence Kongolo è stato escluso per la stagione. L’ha vinto le ultime tre gare di campionato 5-1, 4-1 e 3-0. Non hanno mai battuto lo stesso avversario per almeno tre gol in quattro partite consecutive di massima serie. Il ...