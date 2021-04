Anziano morto da due settimane in casa: viveva con i fratelli che si erano dimenticati di lui (Di sabato 17 aprile 2021) Anziano morto da due settimane in casa. Un uomo di 82 anni è stato trovato morto in casa dopo circa due settimane a Roma. L’Anziano viveva con il fratello e la sorella, che non si sarebbero però accorti di nulla giustificandosi dicendo che l’uomo era solito “chiudersi in camera anche per giorni”. A dare l’allarme i vicini di casa allarmati dal cattivo odore proveniente dall’appartamento. La drammatica scoperta martedì 13 aprile. In un appartamento in via Pandolfo I, a due passi da Piazza Bologna è stato ritrovato il corpo di un uomo di 82 anni morto da circa due settimane. L’Anziano non era solo in quella casa. Con lui vivevano i due ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 17 aprile 2021)da duein. Un uomo di 82 anni è stato trovatoindopo circa duea Roma. L’con il fratello e la sorella, che non si sarebbero però accorti di nulla giustificandosi dicendo che l’uomo era solito “chiudersi in camera anche per giorni”. A dare l’allarme i vicini diallarmati dal cattivo odore proveniente dall’appartamento. La drammatica scoperta martedì 13 aprile. In un appartamento in via Pandolfo I, a due passi da Piazza Bologna è stato ritrovato il corpo di un uomo di 82 annida circa due. L’non era solo in quella. Con luino i due ...

