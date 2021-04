Vaccini in Sicilia | oggi oltre 7 000 persone hanno ricevuto AstraZeneca

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono già 7.713 (più del triplo di ieri) le somministrazioni di vaccinoavvenutein. Il dato, aggiornato alle 17.30, è in continua evoluzione ed è frutto dell’Open weekend, l’iniziativa voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid coinvolgendo, in questo fine settimana, i cittadini dai 60 ai