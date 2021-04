Torna Derek in Grey’s Anatomy 17×13, per la prima volta un abbraccio con Meredith: promo, trama e foto (Di venerdì 16 aprile 2021) Ci sarà ancora un’apparizione di Derek in Grey’s Anatomy 17×13, forse l’ultima in vista del risveglio di Meredith: il promo dell’episodio, che sarà trasmesso su ABC negli Stati Uniti il 22 aprile, ha svelato il ritorno di Patrick Dempsey come guest star nei panni di McDreamy. Come sempre, sarà nel limbo onirico della protagonista che, sebbene uscita dalla terapia intensiva, non riesce a restare cosciente. Meredith si è già svegliata ma tornerà a rivedere Derek in Grey’s Anatomy 17×13 nella spiaggia che rappresenta il suo subconscio: dopo George, Lexie e Mark, ancora una volta sarà il defunto Shepherd a spingerla a risvegliarsi dal suo stato di incoscienza causato dal Covid. E ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Ci sarà ancora un’apparizione diin, forse l’ultima in vista del risveglio di: ildell’episodio, che sarà trasmesso su ABC negli Stati Uniti il 22 aprile, ha svelato il ritorno di Patrick Dempsey come guest star nei panni di McDreamy. Come sempre, sarà nel limbo onirico della protagonista che, sebbene uscita dalla terapia intensiva, non riesce a restare cosciente.si è già svegliata ma tornerà a rivedereinnella spiaggia che rappresenta il suo subconscio: dopo George, Lexie e Mark, ancora unasarà il defunto Shepherd a spingerla a risvegliarsi dal suo stato di incoscienza causato dal Covid. E ...

karolspoto : RT @DreamMarika: Derek e Meredith finalmente vicini, “ad un respiro”, Jackson che forse, e dico forse, torna in se dopo anni e va da April.… - RebonatoSabrina : RT @DreamMarika: Derek e Meredith finalmente vicini, “ad un respiro”, Jackson che forse, e dico forse, torna in se dopo anni e va da April.… - DreamMarika : Derek e Meredith finalmente vicini, “ad un respiro”, Jackson che forse, e dico forse, torna in se dopo anni e va da… - arabesqueando : spoiler GA #GreysAnatomy . . . . . . . . . . scusate ma se derek muore nella 11 perché le scene sulla spiaggia nell… - drssweetheart : praticamente ho capito che non mi sono persa un cazzo dell’episodio MA NEL PROMO MEREDITH E DEREK SI TOCCANO STO MO… -

